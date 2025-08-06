استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني لكرة القدم سليمان العبيد

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استشهاد نجم المنتخب الوطني و الهداف التاريخي لنادي خدمات الشاطىء المخضرم "سليمان العبيد"، خلال حرب الإبادة المستمرة على غزة.

ويعد العبيد من أبرز اللاعبين المخضرمين، في قطاع غزة، ولعب لعدة أندية أبرزها خدمات الشاطىء، كما خاض رحلة احتراف ناجحة بدوري المحترفين لأندية الضفة بقميص الأمعري الفلسطيني.

وسبق لـ العبيد مواليد 1984 تمثيل المنتخب الوطني الفلسطيني الأول، وكذلك منتخب الشاطئية، اذ سجل أول أهدافه الدولية مع فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010.

كما قاد المنتخب الوطني الفلسطيني خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.

وفقدت الأسرة الرياضية في فلسطين، عدد كبير من قادتها ونجومها، مابين شهيد ومصاب وأسير، فيما دُمرت المئات من منشآتها ومرافقها في انتهاك فاضح لكافة القوانين والمواثيق الأولمبية والدولية.

وحسب معطيات المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الفلسطينية، فإن أكثر من 800 رياضي ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في قطاع غزة.

وكشفت الأرقام، عن استشهاد 534 من أسرة اتحاد كرة القدم موزعين ما بين لاعب ومدرب وحكم وإداري، بينهم 137 طفلًا، و397 شاباً، مقابل 266 من الاتحادات الرياضية الأخرى.

وعلى صعيد المنشآت الرياضية، دمّر الاحتلال الإسرائيلي، 288 منشأة متنوعة ما بين استادات مركزية، وملاعب فرعية معشبة، وصالات مغطاه، ومسابح، ومقرات أندية ومراكز شبابية.