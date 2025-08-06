مناشدة إنسانية عاجلة: الاحتلال يُجبر 770 عائلة على إخلاء مركز إيواء أصداء تحت النار في خانيونس

أصدر الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، أوامر بإخلاء مركز إيواء سجن أصداء شمال خانيونس، الذي يأوي أكثر من 770 عائلة فلسطينية، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في خطوة تمثل كارثة إنسانية جديدة وسط استمرار الحرب على القطاع.

وبحسب مناشدات صادرة عن النازحين في المركز، فإن قوات الاحتلال شرعت في تنفيذ أوامر الإخلاء بالقوة، حيث بدأت العائلات بالخروج قسرًا تحت التهديد، وسط حالة من الهلع وعدم معرفة إلى أين يتجهون. إلا أن الفاجعة كانت في قيام قوات الاحتلال بفتح النار على النازحين المحاصرين، وإطلاق الرصاص الحي نحوهم، رغم التزامهم بأوامر الإخلاء المفروضة عليهم قهرًا.

وتواجه العائلات المهجرة مصيرًا مجهولًا في ظل ظروف التجويع والقصف المستمر، وسط انعدام أي ملاذ آمن. وأكد النازحون أن الاحتلال يمنعهم حتى من الهروب إلى المجهول بأمان.

النازحون يناشدون المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة التدخل العاجل لتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين دون استهدافهم بالنار، ووقف هذا التهجير القسري المتكرر بحق السكان العزل في قطاع غزة.