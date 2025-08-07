طولكرم تحت النار لليوم الـ193: آلاف المهجّرين وتدمير واسع للمنازل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ193 على التوالي، ولليوم الـ168 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني متصاعد خلف وراءه دماراً واسعاً وأزمة إنسانية متفاقمة.

ووفق اللجنة الإعلامية في طولكرم، فقد أدى استمرار العمليات العسكرية إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد عن 25 ألف مواطن، فيما جرى تدمير أكثر من 600 منزل تدميرًا كليًا، وتضرر 2573 منزلاً بشكل جزئي.

ويعيش النازحون من مخيم نور شمس أوضاعًا إنسانية صعبة في ظل نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، بعد اضطرار مئات العائلات لمغادرة منازلها جراء الاقتحامات المتكررة من قبل قوات الاحتلال.

وأسفر هذا العدوان المتواصل حتى الآن عن استشهاد 14 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من الحمل، إضافة إلى عشرات الإصابات وحالات الاعتقال.