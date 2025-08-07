تضامن تصدر تقريرًا توثيقيًا حول استشهاد 75 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023

أصدرت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" تقريرًا توثيقيًا يرصد استشهاد 75 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 7 أغسطس 2025، في واحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

وأوضحت المؤسسة، استنادًا إلى تقارير حقوقية وشهادات موثقة، أن الشهداء من الأسرى تعرضوا لانتهاكات جسيمة وممنهجة، شملت التعذيب الجسدي، والإهمال الطبي، والتجويع، والضرب الوحشي، والعزل، والتحقيق العسكري القاسي، والحرمان من العلاج، إلى جانب ظروف اعتقال لاإنسانية أدت إلى تدهور حالتهم الصحية والنفسية بشكل مباشر.

وبحسب ما رصدته "تضامن"، فإن أكثر من 46 شهيدًا من بين الأسرى ينحدرون من قطاع غزة، وجرى اعتقالهم بعد العدوان الإسرائيلي المكثف على القطاع، دون لوائح اتهام أو محاكمات، واحتُجزوا في ظروف وصفتها المؤسسات الحقوقية بـ"السرية والمهينة"، في مواقع عسكرية ومعسكرات مغلقة، أبرزها معتقل "سديه تيمان".

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين الشهداء الأسرى، ويرفض تسليمهم لذويهم، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويؤكد الطابع الانتقامي للمنظومة العقابية الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

ودعت المؤسسة إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي، بما يشمل إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة إلى داخل السجون، وفتح ملفات المحاسبة القانونية في المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الأسرى.

وختمت "تضامن" بيانها بالتشديد على أن استشهاد هذا العدد الكبير من الأسرى خلال أقل من عامين يكشف حجم الجريمة المستمرة بحق الحركة الأسيرة، ويُلزم المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية بوقف صمتها، والانتصار للكرامة الإنسانية ولقيم العدالة.