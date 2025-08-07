تآكل القوات البشرية في جيش الاحتلال خلال حرب غزة: أزمة تتفاقم وتجارب تفشل

كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية في ورقة تحليلية حديثة عن تصاعد أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أن الجيش بات يواجه حالة استنزاف عميقة وتدهوراً في الجاهزية البشرية لم يشهدها منذ عقود.

ووفق الورقة، فإن الجيش الإسرائيلي يعاني من نزيف مزدوج يتمثل في مقتل وإصابة آلاف الجنود خلال الحرب، في مقابل تراجع حاد في الإقبال على الخدمة العسكرية، وتصاعد غير مسبوق في حالات الانتحار والفرار ورفض الانصياع للأوامر.

وقد أظهرت التقارير الرسمية والإعلامية الإسرائيلية مؤشرات واضحة على انهيار المعنويات داخل وحدات النخبة، وارتفاع الأصوات الناقدة من داخل صفوف الجنود والضباط على حد سواء.

وتشير الورقة إلى فشل معظم البدائل التي اعتمدها جيش الاحتلال لتجاوز هذه الأزمة، بما في ذلك الاستعانة بمزيد من المجندين الجدد، وتجنيد ضباط الاحتياط، بل وفتح قنوات لتجنيد يهود الشتات والأفارقة، في ظل استمرار النقص الفادح في القوة البشرية على الأرض، خاصة في قطاع غزة.

كما تتناول الورقة صعوبات الكيان في الحفاظ على ديمومة التجنيد الإجباري والتطوعي، مع تزايد معدلات التهرب من الخدمة والرفض العلني للمشاركة في الحرب، لاسيما من قبل فئات أكاديمية وشبابية ومجموعات يسارية ودينية.

وتخلص الدراسة إلى أن الأزمة البنيوية في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي باتت تشكّل عاملاً ضاغطاً على صانع القرار السياسي والأمني في "تل أبيب"، وتفرض إعادة تقييم استراتيجية الحرب في غزة، خصوصاً مع تراجع الحافزية للمجندين الجدد وفشل رواية "الحسم العسكري" في كسب ثقة الجنود.

وأوصت الورقة بضرورة البناء السياسي والإعلامي والحقوقي على هذا التآكل، وتسليط الضوء عليه باعتباره أحد مؤشرات فشل الحرب الإسرائيلية على غزة، والتأكيد على أن الاحتلال بات يفقد تدريجياً أدوات القوة البشرية التي طالما ارتكز عليها في عدوانه.