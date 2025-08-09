سقوط مساعدات جوية يودي بحياة ثلاثة مواطنين في غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية جراء سقوط منصات مساعدات إنسانية أُلقيت جوًا على قطاع غزة، في حوادث مأساوية تعكس خطورة عمليات الإسقاط الجوي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب آدم جميل الشرباصي استشهد متأثرًا بجراحه بعد سقوط منصة مساعدات عليه في منطقة التاج بمدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد الطفل مهند عيد، البالغ من العمر 14 عامًا، بعدما سقطت عليه منصة مساعدات خلال عملية إسقاط جوي نفذتها طائرة بلجيكية غرب المخيم.

كما لقي الممرض عدي القرعان، 33 عامًا، من سكان منطقة الزوايدة وسط غزة، مصرعه إثر سقوط منصة مساعدات عليه أثناء انتظاره للحصول على الطعام. وذكر ابن عمه، معتصم القرعان، أن عدي كان متزوجًا ولديه طفلان، وكان يعاني من الجوع الشديد منذ أشهر.