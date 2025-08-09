وزراء خارجية 9 دول أوروبية يرفضون خطط الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في غزة

أعلن وزراء خارجية تسع دول أوروبية، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، رفضهم القاطع لقرار الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية واسعة جديدة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأوضح البيان المشترك، أن أي تحركات لضم الأراضي الفلسطينية أو توسيع المستوطنات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددًا على أن التصعيد العسكري سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة احتمالات النزوح القسري للسكان.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل إنهاء الصراع في غزة، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، مؤكدًا تمسك الدول الموقعة بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وأمن.