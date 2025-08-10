8 شهداء في غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات

استشهد ثمانية فلسطينيين، منذ فجر اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت استهدافها البري والجوي لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري متزامن مع تشديد الحصار الخانق.

وأفادت المصادر الطبية أن من بين الشهداء أربعة مواطنين كانوا بانتظار وصول المساعدات الإغاثية شمالي القطاع، حيث استهدفتهم قوات الاحتلال بشكل مباشر في محيط نقطة تجمع لتوزيع المواد الغذائية، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتعمدة على المدنيين الجائعين.

وتواصل قوات الاحتلال منذ أشهر سياسة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، عبر منع دخول كميات كافية من الغذاء والدواء والوقود، الأمر الذي فاقم المأساة الإنسانية، ورفع معدلات الجوع والمرض خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، وسط تحذيرات أممية من كارثة غير مسبوقة إذا استمر هذا الوضع المأساوي.