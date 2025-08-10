وزارة الصحة: 5 وفيات بالمجاعة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أنّ مستشفيات قطاع غزة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5 حالات وفاة جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفلان.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية في القطاع منذ بدء الأزمة إلى 217 شهيدًا، من بينهم 100 طفل، في ظل استمرار الحصار المشدد ومنع وصول الغذاء والدواء إلى مئات الآلاف من المدنيين، خاصة في شمال غزة، ما يفاقم الكارثة الإنسانية.

وتحذّر الوزارة من أنّ أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع ما لم يتم التدخل العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع وفوري.