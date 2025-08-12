خليل الدقران: أكثر من 500 ألف طفل مهددون بالموت بسبب سوء التغذية

قال خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يركز بشكل مباشر على استهداف القطاع الصحي، مما يزيد من معاناة المواطنين بشكل كبير. وأضاف الدقران أن المستشفى يستقبل يوميًا أعدادًا هائلة من الحالات والمصابين، وهو ما شكل عبئًا هائلًا وأدى إلى عجز تام في قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في القطاع في حالة حرجة للغاية، خاصة مع وجود أكثر من 500,000 طفل دون سن الخامسة مهددين بالموت جراء التجويع وسوء التغذية الناجم عن الحصار والحرب.

وأوضح الدقران أن استمرار استهداف المنشآت الصحية والضغط الكبير على المستشفيات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا العدوان وحماية المدنيين والقطاع الصحي في غزة.