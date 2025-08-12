إعلانات نقابية متتالية للمشاركة بإضراب ذوي الأسرى "الإسرائيليين"

شهد الشارع الإسرائيلي في الساعات الماضية استقطابا حادا، وسط إعلانات متتالية من النقابات العمالية للمشاركة في الإضراب المُقرر يوم الأحد المقبل، دعمًا لعائلات الأسرى الإسرائيليين ورفضا لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن مؤسسات أكاديمية وشركات تكنولوجيا كبرى، إلى جانب مجالس محلية وهيئات مهنية إسرائيلية، أعلنت -حتى الآن- مشاركتها في الإضراب المُقرر يوم الأحد المقبل، دعمًا لعائلات الأسرى في غزة.

وبينت الصحيفة أن الجهات المنضمة للإضراب شملت شركات مثل: ميتا، ويكس، بابايا جلوبال، وفايفر، بالإضافة إلى الجامعة العبرية، وجامعة بن غوريون، وجامعة حيفا، وجامعة تل أبيب، فضلًا عن نقابة المحامين وعدد من المجالس.

وفي المقابل، رفض رئيس اتحاد العمال "الهستدروت" أرنون بار دافيد، إعلان الإضراب رسميًا، مبررًا قراره بالخوف من "تسييس القضية"، لكنه دعا لجان العمال للسماح بالمشاركة الطوعية دون الإضرار بحقوق العاملين.

والأحد الماضي، دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لإضراب شامل يوم 17 أغسطس الحالي يشل الاقتصاد الإسرائيلي، ويؤدي إلى تعطيل "الدولة" من أجل "إنقاذ" الجنود والأسرى في غزة.

وقالت عائلات الأسرى، في مؤتمر صحفي أمام مقر وزارة الجيش في تل أبيب، إنّ الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، قررت مواصلة الحرب وتعميقها وقتل "الرهائن" الأحياء والتخلي عن القتلى.

وصعّدت "عائلات الأسرى" الإسرائيليين من خطواتها الاحتجاجية في أعقاب إقرار المجلس الوزاري المصغّر (الكابنيت) خطة احتلال غزة، رغم معارضة الجيش لها، حيث اعتبرته إعلانًا رسميًا بالتخلي عن أبنائهم، مبينة أنه حكم بالموت على الأحياء منهم وبالاختفاء على القتلى.

وفجر الجمعة الماضي، صادق "الكابينيت" على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.

ورغم الموافقة على الخطة، شهد اجتماع "الكابينيت" معارضة واضحة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي حذر من أن احتلال مدينة غزة سيُعرض حياة الرهائن للخطر ويُنهك الجيش المتعب أصلًا.