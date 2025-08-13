طقس فلسطين 13 أغسطس: ذروة الموجة الحارة وأجواء لاهبة مع احتمال أمطار متفرقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون، يوم الأربعاء، ذروة الموجة الحارة حيث يكون الجو شديد الحرارة لاهبا جافا ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-11 درجة مئوية، وتكون فرصة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو دافئاً في معظم المناطق ومغبرا أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، توقعت الأرصاد أن يستمر الجو شديد الحرارة ومغبرا أحيانا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.