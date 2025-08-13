مجلة طبية: سكان غزة يواجهون تهديد أمراض مقاومة للمضادات الحيوية

قالت مجلة طبية إن أهالي غزة، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية يواجهون تهديدًا جديدًا يتمثل في انتشار أمراض مقاومة للمضادات الحيوية، ما يعرّض حياة مئات الآلاف للخطر، في ظل نقص شديد في الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأوضحت مجلة "لانسيت" الطبيحة أن الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا من "إسرائيل" قد شلّت الإمدادات الطبية في القطاع، وأدت إلى إصابة عشرات الآلاف، في حين يعاني العديد من السكان من سوء التغذية.

ووفقًا للخبراء، فإن المستويات المرتفعة للبكتيريا المقاومة للأدوية تعني أمراضًا أكثر خطورة ولفترات أطول، وانتشارًا أسرع للأمراض المعدية، مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات.

ووفقًا لمستشار علم الأوبئة في منظمة أطباء بلا حدود، وهو أيضًا مؤلف مشارك في الدراسات المتعلقة بالبكتيريا المقاومة في غزة، قال: "هذا يعني أمراضًا أطول وأكثر خطورة، وخطرًا عاليًا في نقل العدوى للآخرين ويعني ارتفاع خطر الوفاة من التهابات شائعة جدًا ويعني المزيد من حالات البتر.