بن غفير يهدد الأسير مروان البرغوثي في زنزانته

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، تهديدات للمعتقل القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، في زنزانته، بعد اقتحامه لها، بحسب مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وظهر بن غفير في المقطع المصور يهدد البرغوثي قائلًا: "لن تنتصروا علينا، من يمس شعب إسرائيل، من يقتل الأطفال، من يقتل النساء.. سنقوم بمحوه".

وبدا البرغوثي بصحة متردية، وتراجع كبير في وزنه واختلاف ملامح وجهه وبنيته الجسمية.

وتعليقا على ذلك، عبرت عائلة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، عن خشيتها من إعدام مروان، داخل الزنزانة بقرار من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد تهديده في سجنه.

وأضافت العائلة "مصدومون من تغير ملامح وجه مروان والإنهاك والجوع الذي يعيشه".

ونشرت زوجته المحامية فدوى البرغوثي عبر فيسبوك: صحيح ما عرفتك ولا تعرفت على ملامحك، ويمكن جزء مني ما بده يقرّ بكل ما يعبر عنه وجهك وجسدك وما تعرضت له أنت والأسرى.

وقالت "ما زالوا يا مروان بطاردوا فيك وبلاحقوك حتى في زنزانة انفرادية بتعيش فيها من سنتين، وما زال صراع الاحتلال ورموزه معك مستمر والقيود في إيدك، ولكن بعرف روحك وعزيمتك، وبعرف إنك تبقى حر وحر وحر، ما بيهمك إلا هم شعبك وإنهاء معاناته اللي وصلت حدود السما في غزة".

وأضافت فدوى "هيهم بيكتبوا يا جبل ما يهزك ريح. أنا بعرف إنه لا يهزك إلا ما تسمعه عن آلام شعبك وما بقهرك وبوجعك إلا عدم حماية أولادنا وبناتنا.. أنت من الناس، وين ما تكون بين الناس، منهم وفيهم، مصيرك مرتبط بمصيرهم. هيك انت كنت وهيك ستبقى".

من جانبه، حذر قسام البرغوثي نجل القائد مروان، من تهديد مباشر من بن غفير لوالده، معبرا عن الخشية على حياته.

وأضاف قسام، في تصريحات متلفزة، أن سلطات السجون اعتدت على والده جسديا بشكل عنيف عدة مرات منذ 7 أكتوبر 2023".