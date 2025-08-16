استشهاد صياد في استهداف من زوارق الاحتلال

استشهد ،اليوم السبت، صياد فلسطيني وأصيب آخر بعد استهدافهم في بحر قطاع غزة

وافادت مصادر محلية باستشهاد الصياد حسن إبراهيم الهبيل، وإصابة آخر بنيران زوارق الاحتلال في بحر قطاع غزة، فجر اليوم.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الصيد زكريا بكر إنّ زوارق الاحتلال الحربية تفتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية تجاه حسكات الصيادين بشكل يومي.

وبحسب "بكر" فقد دمَّر الاحتلال ما نسبته 95% من قطاع الصيد، ما بين مركبات كبيرة وحسكات من مختلف الأحجام وغرف ومخازن الصيادين، إلى جانب أكثر من 120 مخزنًا للصيادين، ومصنعي الثلج وكل المنشآت المدنية في الميناء.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الـ 14 تموز/ يوليو الماضي، حظرًا تامًا على بحر قطاع غزة، ما يفاقم معاناة الصيادين، الذين يحاولون بمخاطرة كبيرة إعالة أُسَرهم بما تبقى من قوارب صيد صغيرة.