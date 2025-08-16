الأخبار
انفوجرافيك:
26 ألف جندي إسرائيلي يعانون اضطرابات نفسية بسبب الحرب ويطالبون بالعلاج
16 اغسطس 2025 . الساعة: 01:54 م
الرسالة نت
.
كلمات مفتاحية
حرب غزة
جنود الاحتلال
اضطرابات نفسية
