الأونروا: العائلات الفلسطينية في غزة تنهار تحت ضغط الحرب والتجويع

حذّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب ونقص المساعدات.

وأوضح أن الجوع ينتشر في أرجاء القطاع رغم إدخال بعض المساعدات، مشيرًا إلى أن طريقة إدخالها غير آمنة ولا تلبّي الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وأضاف أن معظم أطفال غزة يعانون من أمراض داخل خيام النزوح، في ظل غياب الرعاية الصحية الأساسية، لافتًا إلى أن العائلة الفلسطينية تتعرض لـ تدمير ممنهج بفعل استمرار القصف والحصار.

وأكد المستشار أن العائلة الفلسطينية في غزة تنهار تحت ضغط الحرب والتجويع، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.