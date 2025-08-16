الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الأونروا: العائلات الفلسطينية في غزة تنهار تحت ضغط الحرب والتجويع

الرسالة نت

حذّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب ونقص المساعدات.

وأوضح أن الجوع ينتشر في أرجاء القطاع رغم إدخال بعض المساعدات، مشيرًا إلى أن طريقة إدخالها غير آمنة ولا تلبّي الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وأضاف أن معظم أطفال غزة يعانون من أمراض داخل خيام النزوح، في ظل غياب الرعاية الصحية الأساسية، لافتًا إلى أن العائلة الفلسطينية تتعرض لـ تدمير ممنهج بفعل استمرار القصف والحصار.

وأكد المستشار أن العائلة الفلسطينية في غزة تنهار تحت ضغط الحرب والتجويع، داعيًا إلى تحرك عاجل لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/305873

كلمات مفتاحية

حرب إبادة تجويع

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر