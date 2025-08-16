حماس: تصريحات رئيس المخابرات الصهيوني اعتراف رسمي بسياسة الإبادة ضد الفلسطينيين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات التصريحات التي سرّبتها وسائل إعلام عبرية عن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، أهارون حاليفا، والتي كشف فيها أن "إبادة خمسين ألف فلسطيني كانت هدفاً مقصوداً"، وأن "قتل خمسين فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي، بغضّ النظر عن كونهم أطفالاً أو نساءً، هو سياسة ممنهجة".

وقالت الحركة في بيان صحافي، إن هذه الاعترافات تمثل "دليلاً قاطعاً على عقيدة الإبادة التي تحكم سلوك هذا الكيان النازي"، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني "ليست تجاوزات فردية بل قرارات عليا وسياسة رسمية صادرة عن قيادة العدو السياسية والأمنية".

وطالبت حماس الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بتوثيق هذه التصريحات الخطيرة وتفعيل أوامر الملاحقة الدولية بحق قادة الاحتلال "الذين يجاهرون بجرائمهم ضد المدنيين الأبرياء".