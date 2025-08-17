أنصار الله تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي وتسبب بحالة هلع واسعة

أعلن الناطق باسم حركة "أنصار الله" يحيى سريع، اليوم الأحد، أن الحركة نفذت عملية نوعية استهدفت مطار اللد الدولي "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين2". وأكد سريع أن العملية نجحت في تحقيق أهدافها بالكامل، مضيفًا أن الصاروخ أحدث تأثيرًا نفسيًا واسعًا بين المستوطنين، ما أدى إلى هروب ملايين الأشخاص إلى الملاجئ والتسبب بتعليق مؤقت لحركة المطار.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدًا أن قدرات الحركة الصاروخية تتطور بشكل مستمر وتستهدف مراكز حساسة في عمق الأراضي المحتلة. وأضاف أن الاستهداف يعكس قدرة الحركة على الردع وتحقيق ردود فعل قوية داخل الأراضي المحتلة، مشددًا على أن مثل هذه العمليات ستستمر طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني.

كما دعا سريع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي، محذرًا من تداعيات استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بالأرض والشعب الفلسطيني.