الإعلام الحكومي: 266 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال 3 أيام

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 266 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى القطاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة، السبت، الأحد)، 266 شاحنة مساعدات فقط، من أصل 1,800 شاحنة متوقعة.

وأشار المكتب في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الاثنين، إلى أن معظم الشاحنات تعرّضت للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية متعمدة، يصنعها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية لضرب صمود شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن إجمالي الشَّاحنات التي دخلت القطاع على مدار (22 يومًا) بلغ 1,937 شاحنة مساعدات فقط من أصل الكمية المفترضة والبالغة 13,200 شاحنة مساعدات، أي أن ما دخل أقل من 15% من الاحتياجات الفعلية.

وذكر أن هذه الكميات تعرضت للنهب والسرقة، حيث يمنع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل منع تأمين ما يدخل من شاحنات، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية.

ونوه إلى أن القطاع يحتاج يوميًا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وحمّل المكتب الإعلامي، الاحتلال وحلفاءه كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية.

ودعا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.