استشهاد الصحفي إسلام الكومي في قصف إسرائيلي على حي الصبرة بغزة

استشهد مساء الإثنين الصحفي الفلسطيني إسلام الكومي خلال تغطيته الميدانية لعدوان الاحتلال في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، في جريمة جديدة تستهدف الإعلاميين والمدنيين على حد سواء.

وأفادت مصادر محلية أنّ مدفعية الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الغازي في الحي، ما أسفر عن استشهاد الكومي ومواطنة أخرى، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

وتزامن القصف مع توغل لآليات الاحتلال في مناطق عدة من الحي، وفرض حصار على مدرسة الصبرة وعيادة تابعة لوكالة "الأونروا"، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

و منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، استُشهد أكثر من 250 صحفيًا وصحفية في استهداف مباشر وممنهج، فيما تجاوز عدد الشهداء الإجمالي 62 ألفًا، إضافة إلى أكثر من 156 ألف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

