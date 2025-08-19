وزارة الصحة : استشهاد 28 طفلاً يومياً بسبب الإبادة الصحية والتجويع في غزة

قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن القطاع الصحي يواجه إبادة صحية كاملة بفعل استمرار العدوان والحصار المشدد على القطاع.

وأوضح أن الاحتلال يتبع سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على التجويع والقتل عبر الإبادة الصحية، مشيراً إلى أن القطاع يسجل معدل وفاة طفل كل 40 دقيقة، أي ما يعادل 28 طفلاً شهيداً يومياً.

وأكد أن الوزارة وثقت اليوم 3 وفيات جديدة بسبب التجويع وانعدام الغذاء، في وقت يزداد فيه الوضع الإنساني والطبي سوءًا كارثياً مع انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية.

وطالب المدير العام بضرورة السماح الفوري بخروج الأطفال المرضى لتلقي العلاج خارج غزة، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين.