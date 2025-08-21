استشهاد 5 مزارعين من عائلة الأسطل بقصف إسرائيلي شمال غرب خان يونس

استشهد خمسة مزارعين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لـ"سند" أن الشهداء هم:

1- سليمان جمال درويش الأسطل

2- محمد جمال درويش الأسطل

3- موسى عبد الله الأسطل

4- محمود نايف مصطفى الأسطل

5- محمد مروان أحمد الأسطل

وأوضحت المصادر أن الشهداء كانوا يفلحون أرضهم الزراعية لحظة استهدافهم، في جريمة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف في وقت يواصل فيه الاحتلال قصفه المكثف لمناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفًا المزيد من الشهداء والجرحى والدمار في الممتلكات والبنية التحتية.