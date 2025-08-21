لجان المقاومة: الاحتلال يواصل الإبادة في غزة للتهرب من مقترحات التهدئة

أصدرت لجان المقاومة في فلسطين، مساء الأربعاء، بيانًا أدانت فيه استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة غزة، رغم موافقة المقاومة على مقترح الوسطاء بشأن التهدئة وصفقة تبادل الأسرى.

وقالت اللجان إن إصرار جيش الاحتلال على مواصلة عملياته العسكرية المتسارعة "يكشف النوايا الخبيثة لنتنياهو وقادة الكيان في التهرب من أي مقترحات للتهدئة"، واعتبرت أن ذلك يتم بغطاء أميركي وصمت دولي وصفته بـ"المخز".

وأضاف البيان أن ما يتعرض له الفلسطينيون من "إبادة ممنهجة ودموية في قطاع غزة، تتجاوز في وحشيتها جرائم النازية، وتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية"، مشددًا على أن الاحتلال يسعى لفرض مخطط التهجير والتطهير العرقي بحق أبناء غزة.

ودعت لجان المقاومة جماهير الأمة العربية والإسلامية، والأحرار في العالم، إلى تكثيف الحراك الشعبي والفعاليات الجماهيرية للضغط من أجل وقف ما وصفته بـ"المحرقة الصهيونية"، والتصدي لسياسات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية والإنسانية.