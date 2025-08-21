حركة الأحرار: إعلان الاحتلال بدء عملية "عربات جدعون 2" صفعة للوسطاء وتصعيد للإبادة

اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال عن انطلاق عملية "عربات جدعون 2"، يمثل "صفعة على وجه الوسطاء والضامنين، وتجاهلًا صريحًا لمقترحهم الذي وافقت عليه حركة حماس".

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، إن إصرار الاحتلال على المضي في حرب الإبادة "يكشف عن خطة معدة سلفًا تقوم على ارتكاب جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، مشددة على أن ذلك "لن يترك أمام شعبنا إلا خيار الثبات والمقاومة بالعمليات البطولية والنوعية، التي ستُمرّغ أنف الاحتلال بالتراب كما حصل في خطة الجنرالات وعملية عربات جدعون الأولى".

وأكدت حركة الأحرار أن المجتمع الدولي والوسطاء مطالبون بـ"إدراك نازية الاحتلال وعدم احترامه للاتفاقيات، وفضح كونه الطرف المعطل لوقف الحرب، والمتسبب في قتل المئات من أبناء شعبنا يوميًا"، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال "لا تكترث حتى لأسراها، بل تسعى فقط إلى إشباع نزعتها الدموية بمزيد من جرائم الإبادة".