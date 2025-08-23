حماس تدين تصريحات وزير اتصالات الاحتلال لزعمه "ضفتي نهر الأردن من أرض إسرائيل"

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، تصريحات وزير اتصالات الاحتلال الإسرائيلي ومزاعمه بأن ضفتي نهر الأردن جزء مما تُسمى "أرض إسرائيل".

وقالت حماس إن هذه التصريحات الباطلة والعدوانية تنسجم مع أوهام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وأحلامه فيما يسمى "إسرائيل الكبرى".

وأكدت أن "هذه المواقف تعكس الأطماع التوسعية للعدو، وأن خطره ليس محصوراً بفلسطين، وإنما يهدد كل دول وشعوب المنطقة".

وشددت حماس على أن مواجهة العنجهية والغطرسة الإسرائيلية تستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً وجاداً، بدعم شعبنا وتعزيز صموده وإسناد مقاومته، "قبل أن يأتي يوم يقال فيه: أُكلنا يوم أُكلت غزة".