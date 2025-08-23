الأمم المتحدة: عدد النازحين في غزة بلغ أكثر من 796 ألف شخص

أعلنت الأمم المتحدة بلوغ عدد الفلسطينيين النازحين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية أكثر من 796 ألف شخص منذ منتصف مارس/ آذار الماضي.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح سجلت الأسبوع الماضي.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس، في تصريح صحفي الخميس، أن النزوح القسري زاد بسبب الهجمات الإسرائيلية، وأن ما يقرب من 17 ألف حالة نزوح جديدة في أنحاء غزة سجلت ما بين 12 و20 أغسطس/ آب الجاري.

وأضافت أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد النازحين المسجلين منذ انتهاء وقف إطلاق النار في منتصف مارس/ آذار الماضي إلى أكثر من 796 ألف شخص.

وذكرت أن 95 بالمئة من النزوح القسري يحدث في مدينة غزة، وأن الناس يفرون من شرق المدينة إلى جنوبها وغربها هربا من الهجمات الإسرائيلية.