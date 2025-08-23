الرسالة نت

الأونروا: اجتياح غزة سيؤدي إلى "تسونامي إنساني كارثي"

الرسالة نت - غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، في تصريحات للجزيرة إن الوكالة قادرة على مواجهة شبح المجاعة في قطاع غزة شريطة أن يقوم الاحتلال بفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود.

وأضاف أن معظم سكان مدينة غزة يرفضون إخلاءها أو تهجيرهم قسريًا، مؤكدًا أن استمرار الاحتلال في خططه لاجتياح المدينة سيقود إلى "تسونامي إنساني كارثي" يفوق قدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة.

وشدد أبو حسنة على أن الأوضاع المعيشية والصحية في القطاع بلغت مرحلة حرجة تتطلب تدخلاً دوليًا سريعًا لمنع تفاقم الكارثة.

