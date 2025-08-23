مدير التمريض بمستشفى غزة الأوروبي ينفي مزاعم الاحتلال حول جاهزيته للعمل

نفى مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، الدكتور صالح الهمص، رواية الاحتلال التي تتحدث عن جهوزية المستشفى للعمل خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المستشفى يفتقد لأبسط مقومات التشغيل.

وأوضح الهمص أن الاحتلال دمّر خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير خطوط الأكسجين والغازات الطبية، ما جعل المستشفى يقتصر على مبانٍ وأقسام بلا أبواب ولا شبابيك. وأشار إلى أن جميع أقسام المستشفى متضررة بشكل بالغ، ولا يوجد أي قسم يصلح لتقديم الخدمات الطبية في الوقت الراهن.

وبيّن أن حجم الضرر كبير جدًا ويحتاج إلى وقت طويل للإصلاح، وفقًا لتقييم فرق الهندسة والصيانة، مشددًا على أن عودة المستشفى للعمل مشروطة بتوفير أدوات وتجهيزات طبية أساسية غير متوفرة حاليًا داخل قطاع غزة المحاصر.

واتهم الهمص الاحتلال بـ"تسويق الأكاذيب" حول جهوزية المستشفى، قائلاً إن الاحتلال يروّج لروايات غير صحيحة يصدّقها بعضهم رغم بُعدها عن الواقع.

يُذكر أن مستشفى غزة الأوروبي يُعد من أبرز المراكز الصحية جنوب القطاع، وكان يخدم آلاف المرضى قبل تدميره خلال العدوان المستمر على غزة