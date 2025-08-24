مدير الإغاثة الطبية في غزة: نقص خطير بالأدوية وارتفاع حاد بحالات سوء التغذية

حذّر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة من تفاقم الوضع الصحي بشكل غير مسبوق، مؤكداً أن القطاع يشهد ارتفاعاً مقلقاً في حالات الإصابة بسوء التغذية، وصلت بعضها إلى مراحل خطيرة تهدد حياة المرضى والأطفال على وجه الخصوص.

وأوضح أن المرافق الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن الكميات المحدودة التي سُمح بدخولها خلال الفترة الماضية لا تلبي سوى 5% فقط من الاحتياجات الفعلية، وهو ما يجعل مواجهة الأمراض المتفشية في القطاع شبه مستحيلة.

وأضاف أن المنظومة الصحية باتت غير قادرة على تقديم العلاج اللازم للعدد الكبير من المرضى، محذراً من كارثة إنسانية وصحية في حال استمرار الاحتلال في سياسة الحصار ومنع دخول الأدوية والإمدادات الطبية بشكل عاجل وكافٍ.

وطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة، وضمان تدفق المساعدات الطبية بشكل مستمر، لوقف التدهور المتسارع في الوضع الصحي.