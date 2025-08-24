100 ألف متظاهر في ملبورن دعماً لغزة ورفضاً لحرب الإبادة

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية، اليوم، تظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص، استجابة لدعوة مجموعة فلسطين أكشن، وذلك للتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني في غزة ورفضهم للحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تندد بجرائم الاحتلال وتدعو إلى وقف العدوان فورًا، مؤكدين تضامنهم مع الضحايا المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب.

وقالت الإذاعة الأسترالية إن هذا التجمع يُعد من أكبر المظاهرات التضامنية التي شهدتها المدينة منذ بداية الحرب، مشيرة إلى أن المشاركين طالبوا حكومتهم باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل ووقف تصدير السلاح إليها.

وأكد المنظمون أن رسالتهم واضحة: "لا لقتل الأبرياء، لا لاستمرار الحرب، وغزة تستحق الحرية والحياة الكريمة".