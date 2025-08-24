المكتب الإعلامي: اجتياح غزة جريمة حرب تهدد حياة أكثر من مليون مدني

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة التهديدات المتكررة التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن اجتياح مدينة غزة، التي تضم أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 500 ألف طفل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لحياة مئات آلاف المدنيين.

وأكد المكتب، في بيان صدر اليوم الأحد، أن أي عملية اجتياح ستكون بمثابة جريمة حرب كبرى، خاصة في ظل التدمير الممنهج الذي طال المنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال، وتوقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض آلاف الأرواح لخطر داهم.

وحذّر البيان من أن التهديدات الإسرائيلية تعكس نية مبيّتة لتنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري بحق السكان، مطالبًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وحماية المدنيين وضمان استمرار عمل المنظومة الصحية داخل المدينة.

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، مؤكدًا أن سياسات الاحتلال الإجرامية لن تنال من إرادته وصموده.