استقالات هزّت لاهاي.. هولندا في طليعة المواقف المشرفة ضد جرائم "إسرائيل"

شهدت هولندا تطوراً سياسياً لافتاً حينما أعلن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استقالته يوم 22 أغسطس/آب 2025، احتجاجاً على فشل الحكومة في تمرير عقوبات صارمة ضد "إسرائيل". فيلدكامب أوضح أنه لم يعد قادراً على "تنفيذ السياسات التي يراها ضرورية" في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة ومضيّه قدماً في الاستيطان بالضفة الغربية.

هذه الخطوة أحدثت دوياً سياسياً، إذ تبعها استقالة جماعية لوزراء وأمناء دولة من حزبه "العقد الاجتماعي الجديد" (NSC)، ما جعل الحكومة المؤقتة برئاسة ديك شوف شبه مشلولة. الاستقالات، التي شملت وزراء بارزين في مجالات الداخلية والصحة والتعليم، وُصفت بأنها قرار شجاع وأخلاقي، وحظيت بترحيب فلسطيني واسع.

حظر وزراء إسرائيليين متطرفين

قبل أيام من هذه الاستقالات، اتخذت لاهاي قراراً حاسماً تمثل في منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المجرم إيتمار بن غفير ووزير المالية المجرم بتسلئيل سموتريتش من دخول الأراضي الهولندية.

القرار جاء رداً على تصريحاتهم الداعية إلى التهجير والتطهير العرقي في غزة، ورافقه استدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج الرسمي. خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تعكس رفضاً أوروبياً نادراً للتطرف الإسرائيلي.

ضغوط الشارع الهولندي

المواقف الرسمية لم تأتِ بمعزل عن ضغط شعبي متصاعد، حيث شهدت العاصمة لاهاي تظاهرات عارمة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص ضمن ما عُرف بـ"احتجاجات الخط الأحمر". المتظاهرون طالبوا بفرض حظر كامل على صادرات السلاح، ووقف التعاون الأوروبي–الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة.

قرارات قضائية ودبلوماسية

المحاكم الهولندية بدورها لعبت دوراً بارزاً؛ إذ قضت بتجميد صادرات عسكرية لـ"إسرائيل"، خاصة معدات مرتبطة بمقاتلات F-35، بعد دعاوى رفعتها منظمات مثل أوكسفام وPAX.

كما أدرجت أجهزة الأمن الهولندية "إسرائيل" ضمن قائمة التهديدات للأمن القومي بسبب ممارساتها الدعائية ومحاولات التأثير على الرأي العام الهولندي.

تداعيات سياسية

هولندا، التي تعيش منذ يونيو 2025 تحت إدارة حكومة انتقالية بعد خلافات حادة داخل التحالف، وجدت نفسها اليوم أمام أزمة حكم مفتوحة قد تعجّل بالانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.

في الوقت نفسه، منح الموقف الهولندي زخماً جديداً للمطالب الأوروبية بفرض عقوبات على "إسرائيل"، مع إبراز صورة نادرة لدولة أوروبية تضع القيم الإنسانية في صدارة سياستها الخارجية.

بهذه الخطوات المتتابعة، من القرارات القضائية والسياسية وصولاً إلى الاستقالات الجريئة، برزت هولندا كإحدى أكثر الدول الأوروبية وضوحاً في رفض جرائم "إسرائيل" والتعبير عن تضامن حقيقي مع غزة، في مشهد اعتُبر مؤشراً على اتساع رقعة الغضب الدولي من استمرار الحرب والإبادة.