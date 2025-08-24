وفاة طفلتين رضيعين بسبب سوء التغذية ونقص حليب الأطفال بغزة

استُشهدت طفلتان رضيعان في قطاع غزة، اليوم السبت، جراء سوء التغذية الحاد ونقص حليب الأطفال، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة بفعل استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الأحد، بأن الطفلة آسيا أبو عيدة فارقت الحياة في مستشفى المعمداني، بينما توفيت الطفلة حبيبة الحلبي في مستشفى ناصر، نتيجة مضاعفات ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة بغزة عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب المجاعة ونقص التغذية، من بينهم طفل.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد ضحايا المجاعة والتجويع في القطاع ارتفع إلى 289 شهيدًا، بينهم 115 طفلًا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتواجه مئات العائلات في قطاع غزة خطر المجاعة، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للوضع الإنساني في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات، وخاصة المواد الغذائية وحليب الأطفال.