الإعلام الحكومي: العجز في الإيواء بغزة يتجاوز 96%

حذر المكتب الإعلامي الحكومي، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة إذ أن العجز في الإيواء يتجاوز 96%.

وقال المكتب، في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، إنه "منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لم يدخل إلى غزة سوى نحو 10,000 خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاحتياج البالغ 250,000 خيمة وكرفان، وهو رقم يعكس حجم التلاعب والمماطلة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة".

وأضاف "حالياً، لا توجد أي خيام أو مستلزمات إيواء متوفرة على المعابر، بسبب العراقيل المعقدة التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، ما يفاقم معاناة مئات آلاف النازحين".

وأشار المكتب، إلى عدم توفر مساحات آمنة للنزوح في جنوب القطاع، إذ يفرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على ما يقارب 77% من مساحة القطاع، مما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة ويهدد حياة النازحين.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة.

وطالب المكتب، بتحرك دولي عاجل وفعّال لوقف قرار جريمة احتلال مدينة غزة، كما نطالب بإدخال الاحتياجات الإيوائية فوراً ودون قيود أو شروط.