"إسرائيل" تنفذ غارات جوية على صنعاء

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات في اليمن، بالتزامن مع إعلان مراسل الجزيرة سماع انفجارات عنيفة هزت العاصمة اليمنية صنعاء، وتأكيد وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله بتعرض العاصمة لـ"عدوان صهيوني أميركي".

وقالت القناة 14 الإٍسرائيلية إن سلاح الجو شرع في مهاجمة أهداف في اليمن، بينما أعلن مصدر عسكري للقناة 12 الإسرائيلية أن الجيش بدأ سلسلة غارات ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيّرات.

وذكر مراسل الجزيرة أن 3 غارات وقعت قرب منطقة عطان جنوب غربي العاصمة اليمنية، بينما قالت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن القصر الرئاسي في صنعاء كان هدفا مركزيا للهجوم، حيث استُهدف موقعٌ عسكري بمجمع القصر إضافة إلى مخازن وقود ومحطتي كهرباء في العاصمة.

كما قالت القناة 13 إن سلاح الجو استهدف قاعدة صواريخ قرب القصر الرئاسي في صنعاء.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله أن العدوان الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط بشارع الستين في العاصمة اليمنية.

وفي هذا السياق، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن "الهجمات على اليمن انتهت ولم تكن الاغتيالات ضمن أجندتنا"، مضيفا أن "الغارة على القصر الرئاسي رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة صوب أعيننا".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير تابعوا الهجمات على اليمن من مقر وزارة الدفاع.

وبحسب ما نقلته القناة 15 الإسرائيلية عن مصدر، فإن أكثر من 10 مقاتلات إسرائيلية شاركت بالهجوم وألقت أكثر من 35 صاروخا وقذيفة.

في المقابل، قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح إن الغارات الإسرائيلية على صنعاء استهدفت منشآت مدنية، مشددا على أن "العدو يتعمد الإضرار بالمدنيين في اليمن مثل ما يفعل في غزة".

رأس قابل للانشطار

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أول أمس الجمعة أن المنظومات الدفاعية اعترضت بنجاح صاروخا أطلق من اليمن، في حين علقت الملاحة في مطار بن غوريون (شرق تل أبيب) إثر رصد الصاروخ.

وتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن وقوع إصابات نتيجة التدافع إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار بعد إطلاق الصاروخ، قائلا إن شظايا الاعتراض الصاروخي سقطت على إحدى البلدات بإسرائيل.

وبحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، فإن تحقيقا عسكريا أكد أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن أول أمس الجمعة حمل رأسا متفجرا قابلا للانشطار.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ساعات من ذلك اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، وأدت إلى تفعيل صفارات الإنذار في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها "نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

المصدر: الجزيرة + الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية