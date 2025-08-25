الاحتلال يستهدف عناصر تأمين المساعدات وسط غزة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة من عناصر تأمين المساعدات وأصابت آخرين، عقب استهدافهم بالطيران الحربي قرب "كيسوفيم" شرق دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، إن 3 شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على فريق يقوم بتأمين المساعدات بدير البلح، وصلوا المشفى في وقت سابق فجر الإثنين.

وأفادت مصادر محلية أن شهداء قصف الاحتلال عناصر تأمين مساعدات في منطقة "كيسوفيم"، هم: صقر أبو مزيد، وسام أبو مغصيب، وأسامة أبو خماش.

وفجر اليوم الإثنين، دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والنازحين والعائلات في قطاع غزة، يومها الـ 689 على التوالي، تزامنًا مع استهداف مُكثف لمدينة غزة وشمال القطاع.

وعلى مدار أشهر الحرب، تعرضت شاحنات المساعدات للسطو من قِبل أفراد وعصابات وهو ما يحرم مئات الآلاف من حصتهم التموينية.

ويترافق ذلك مع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق؛ ما يفاقم الظروف المعيشية وسط تحذيرات متصاعدة من تفشي المجاعة بمستويات خطيرة في القطاع.

وتعمّد الاحتلال المساهمة بشكل ممنهج في نشر الفلتان وتغذية الفوضى، من خلال استهداف عناصر الشرطة ومقارّها، والقائمين على توزيع المساعدات من اللجان الشعبية، التي جرى تشكيلها من جميع فئات المجتمع؛ لإفشال مخططات الاحتلال في قطاع غزة.