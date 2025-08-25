زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة تتلاعب بصفقة الأسرى

رفض زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد، دعوة رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس لتشكيل حكومة مؤقتة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف تمرير صفقة تبادل الأسرى.

وقال لابيد في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنه "لا يوجد سبب للجلوس في حكومة تضم بن غفير وسموتريتش"، في إشارة إلى وزيري الأمن القومي والمالية المتطرفين في حكومة الاحتلال.

وأكد لابيد وجود "مقترح متفق عليه" لصفقة تبادل الأسرى، متهمًا الحكومة بالمماطلة في تنفيذها، وأضاف: "الأسرى يموتون والحكومة منشغلة بالتفاهات".

وفي السياق ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن لابيد اتهامه الحكومة بالتلاعب بملف الصفقة التي وافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى، محذرًا من أن التأخير في إتمام الصفقة "سيؤدي إلى موتهم".

والسبت الماضي، دعا زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، إلى تشكيل "حكومة فداء الأسرى"، لمدة ستة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن هدفها يتمثل في إنقاذ المختطفين في قطاع غزة، وصياغة قانون لتجنيد الحريديم.

وقال غانتس في كلمة له،: "الأسرى في خطر حياة، وأدعو نتنياهو، لابيد، وليبرمان لتشكيل حكومة داعمة للجنود، ومحددة بسقف زمني، نُنجز خلالها هاتين المهمتين، وخلال نصف عام نذهب إلى الانتخابات".