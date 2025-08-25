وزارة الصحة: 11 وفاة جديدة نتيجة المجاعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية الحاد المنتشرين في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وحرمان السكان من الغذاء والدواء.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفع إجمالي عدد شهداء سياسة التجويع إلى 300 شهيد منذ بدء العدوان، من بينهم 117 طفلًا قضوا نتيجة الحرمان من أبسط مقومات الحياة.

وأكدت الوزارة أن ما يجري في غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ يُترك المدنيون، وخاصة الأطفال، يواجهون الموت البطيء جراء الجوع ونقص الرعاية الصحية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الإنسانية إلى تحرك عاجل وفوري لإدخال الغذاء والدواء والمياه، وإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح المهددة بالموت.