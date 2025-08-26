وزارة الصحة: نقص حاد في وحدات الدم يهدد حياة مئات الجرحى في غزة

حذّرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، من أزمة خانقة تضرب بنوك الدم في مستشفيات القطاع، مؤكدةً أن المخزون المتوافر يواجه نقصًا حادًا وخطيرًا يهدد حياة مئات المصابين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يتجاوز 350 وحدة، في وقت تتوافد فيه أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين جراء العدوان المستمر، بينهم حالات حرجة تتطلب نقل دم بشكل عاجل ومتكرر لإنقاذ حياتهم.

وأوضحت أن مصادر تعزيز أرصدة الدم تراجعت بشكل غير مسبوق، بما في ذلك حملات التبرع المجتمعية التي كانت تمثل رافداً أساسياً للمخزون، وذلك بسبب تفشي المجاعة وسوء التغذية بين السكان، ما جعل القدرة على التبرع محدودة للغاية.

وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي بلغ مرحلة بالغة الخطورة، وأن أي تأخير في توفير وحدات الدم ومكوناته قد يفاقم من أعداد الضحايا الذين كان بالإمكان إنقاذهم، مطالبةً كافة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والدولية بالتحرك العاجل لتعزيز أرصدة وحدات الدم في المستشفيات.