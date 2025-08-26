المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 246 بعد استشهاد الزميل حسن دوحان

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم ، جريمة اغتيال الصحفي حسن دوحان الذي يعمل في صحيفة الحياة الجديدة، إثر إصابته بطلق ناري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما رفع حصيلة الشهداء من الصحفيين منذ بداية حرب الإبادة إلى 246 شهيدًا صحفيًا.

وأكد المكتب أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، بهدف تغييب الحقيقة والتعتيم على جرائمه المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإدارة الأمريكية والدول الداعمة له مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم النكراء، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع المؤسسات الصحفية الدولية إلى إدانة تلك الجرائم، والتحرك العاجل لملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

كما طالب المكتب المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين العاملين في ظروف بالغة الخطورة.