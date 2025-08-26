58 شهيدًا و47 ألف نازح جراء العدوان المتواصل على شمال الضفة

أظهرت معطيات رسمية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 200 يوم شمالي الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 58 فلسطينيًا ونزوح نحو 47 ألفًا، إلى جانب دمار واسع طال المخيمات والممتلكات العامة والخاصة.

وأطلقت قوات الاحتلال في 21 يناير/ كانون ثاني الماضي عملية عسكرية بدأت بمدينة جنين ومخيمها، وامتدت لاحقًا إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، مستهدفة المدنيين والمنازل والبنية التحتية.

وذكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن العدوان على محافظة جنين أسفر عن استشهاد 44 فلسطينيًا بينهم أطفال، بالإضافة إلى مئات الجرحى ونزوح حوالي 22 ألف مواطن من المخيم ومحيطه، ما يعادل نحو 25% من سكان المدينة.

وارتفع عدد المعتقلين إلى 250 شخصًا، في حين حُرم حوالي 20 ألف طالب من التعليم نتيجة إغلاق 72 مدرسة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الدائرة أن الاحتلال غيّر معالم مخيم جنين بشكل شبه كامل، حيث تم فتح وتوسيع الشوارع وهدم الأحياء، ما أدى إلى تجريف أكثر من 650 بناية ومئات الوحدات السكنية، إلى جانب انهيار البنية التحتية وفرض واقع جغرافي جديد داخل المخيم يشمل شوارع مستحدثة وأحياء مفككة.

استهداف متواصل في طولكرم ونور شمس..

وفي مدينة طولكرم ومخيميها، بما في ذلك مخيم نور شمس، أدى العدوان إلى استشهاد 14 فلسطينيًا بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في شهرها الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال عشرات آخرين.

ودمّر الاحتلال، أكثر من 600 منزل بالكامل وتضرر 2,573 منزلًا جزئيًا، وهُدمت 48 مبنى داخل مخيم نور شمس، مع فتح طرق أدت إلى فصل الحارات عن بعضها البعض.

وتعرضت حوالي 300 منشأة تجارية للتدمير، وتضررت ممتلكات المواطنين بشكل واسع، ونزح أكثر من 25 ألف مواطن، كما حُرم نحو 2,000 طالب من التعليم.

وبالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ووفقًا لإحصاءات فلسطينية رسمية، استشهد ما لا يقل عن 1,016 فلسطينيًا وأصيب نحو 7,000 آخرين، فيما تجاوز عدد المعتقلين 18,500 منذ بدء العدوان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.