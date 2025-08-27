بلدية غزة تطالب بمعدات وآليات ووقود لمواصلة خدماتها الأساسية

طالبت بلدية غزة الجهات الدولية والمؤسسات الإنسانية والإغاثية بسرعة التدخل، وتوفير الدعم العاجل من معدات وآليات ووقود وإمكانيات لوجستية، لتمكينها من مواصلة خدماتها الأساسية.

وقال بيان للبلدية إنه تواصل بلدية غزة جهودها في جمع وترحيل النفايات الصلبة من شوارع المدينة، بالتعاون مع مؤسسات داعمة، بهدف التخفيف من حجم الكارثة الصحية والبيئية المتفاقمة نتيجة تراكم كميات ضخمة من النفايات في الشوارع والمكبات المؤقتة داخل المدينة.

ويعود ذلك إلى استمرار حرب الإبادة، وإلى غياب الإمكانيات اللازمة لدى البلدية للتعامل مع هذه الكميات المتزايدة من النفايات.

كما تنفذ البلدية عدة مشاريع لجمع النفايات بشكل أولي بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، منها مشروع تنفّذه الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار في فلسطين، ومشروع بالتعاون مع الإغاثة الزراعية، وآخر بالشراكة مع جمعية أصدقاء البيئة.

وتنفذ مشروعًا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يشمل تشغيل عدد من العمال والعربات، إلى جانب مشروع لجمع النفايات من مناطق غرب شمال المدينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومنذ بداية حرب الإبادة، يمنع الاحتلال طواقم البلدية من الوصول إلى المكب الرئيس شرق المدينة، مما أدى إلى تكدّس النفايات في قلب المدينة وفي مكبي فراس واليرموك بكميات كبيرة، الأمر الذي فاقم الكارثة الصحية والإنسانية.

وقد تسبّب تدمير الاحتلال لمعظم آليات البلدية، إلى جانب محدودية كميات الوقود المتوفرة، في حدوث شلل شبه كامل في عمليات جمع النفايات وتقليص الخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

ورغم الكارثة الصحية والبيئية والإنسانية المتفاقمة، تواصل بلدية غزة تقديم ما أمكن من خدمات جمع النفايات، في ظل ظروف شبه مستحيلة. فقد تحوّلت أحياء كاملة إلى بؤر ملوّثة بفعل تكدّس النفايات وانتشار الجرذان والحشرات، وسط بيئة خصبة لتفشي الأمراض والأوبئة، خصوصًا في المناطق التي لجأت إليها آلاف العائلات النازحة.

ومع عجز الطواقم عن الوصول إلى العديد من هذه المناطق نتيجة الوضع الأمني الخطير، ومحدودية الموارد، تظلّ الجهود البلدية مستمرة — بوسائل محدودة وإمكانات متهالكة — بهدف منع الانهيار الكامل للخدمات، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستجابة الصحية والبيئية في المدينة.

كما دعت المجتمع الدولي للضغط الجاد من أجل وقف حرب الإبادة المستمرة التي تشلّ حياة المدنيين وتمنع أبسط سبل البقاء، وتضع سكان المدينة أمام خطر صحي وإنساني حقيقي لا يحتمل المزيد من التأخير أو التجاهل.