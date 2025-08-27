الاحتلال يقتل بطل فلسطين والعرب في المسافات الطويلة

أعلنت اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد العداء الفلسطيني الدولي "علام عبد الله العمور" برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظاره للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وتميز "العمور" بمسيرة رياضية واعدة، وحظي بشرف تمثيل دولة فلسطين في العديد من المحافل العالمية والعربية، كان أخرها حصوله على الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر لفئة الشباب، ضمن بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وجسد العمور بإنجازاته الرياضية روح التحدي والإصرار الفلسطيني، وكان رمزاً للأمل والطموح للشباب في قطاع غزة المحاصر.

وكان محمد شعلان اللاعب السابق للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة، وأحد أبرز نجوم اللعبة بقطاع غزة، استشهد قبل أيام بعد استهدافه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب القطاع.

وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 808 شهداء منذ بدء العدوان على غزة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والرياضية الدولية.