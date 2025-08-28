هآرتس: مناطق نزوح أعلنها جيش الاحتلال في غزة تقع داخل "مناطق خطرة" وفق خرائطه

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلاً عن خبيرَي الخرائط "عدي بن نون" من الجامعة العبرية والبروفيسور "يعكوف غارب" من جامعة بن غوريون، أنّ بعض المناطق التي أعلنها جيش الاحتلال كمخصصة لنزوح سكان شمال قطاع غزة، تقع أصلاً ضمن مناطق حدّدها الجيش نفسه في خرائطه على أنها "مناطق خطرة" غير صالحة لوجود المدنيين، حيث ظهرت باللون الأحمر في خريطته الأخيرة.

وأظهر تحليل أجراه البروفيسور غارب أنّ من بين 19 "كتلة" حددها الجيش، فإن 6 كتل تقع كلياً أو جزئياً خارج المناطق المسموح بها، ما يفضح التناقض في تصريحات الاحتلال.

وبحسب التحليل ذاته، فإن المساحة المتاحة فعلياً للنازحين لا تتجاوز نحو 7 كيلومترات مربعة فقط، وهي مساحة صغيرة جداً قياساً بحاجات مئات آلاف السكان. كما أن هذه المساحات ليست فارغة بالكامل، إذ تحتوي على أراضٍ وعرة وكثبان رملية وطرق قد تغمرها الأمطار، إلى جانب خيام قائمة أصلاً للنازحين.

وأكدت المنظمات الإنسانية في القطاع أن أي عملية إخلاء جديدة ستؤدي إلى كارثة إنسانية مضاعفة، نظراً لأن معظم السكان نزحوا بالفعل مرات عدة، ويفتقرون إلى الإمكانات المادية والجسدية والنفسية للنزوح مجدداً.