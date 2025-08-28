غارات إسرائيلية على صنعاء و"أنصار الله" تكشف فشل الهجوم

شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء يوم الخميس، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بتعرض العاصمة صنعاء لعدوان إسرائيلي؛ من دون ورود تفاصيل حول المواقع المستهدفة.

وزعم جيش الاحتلال في بيان، إنه هاجم بشكل دقيق "هدفا عسكريا" لجماعة الحوثي وقيادات من حركة "أنصار الله" في صنعاء.

ومن جهته قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية: "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن استهداف قيادات في صنعاء خلال العدوان الصهيوني على العاصمة اليوم".

وأضاف المصدر "ما يحدث هو استهداف لأعيان مدنية، واستهداف للشعب اليمني بكله بسبب مواقفه الداعمة لغزة التي تتعرض لإبادة وتجويع على مرأى ومسمع من العالم".

وأكد أن "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها والعمليات اليمنية والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وشدد المصدر على أن "يد الشعب اليمني القوية ستطال مجرمي الحرب الصهاينة".

ويأتي ذلك بينما تواصل جماعة أنصار الله اليمنية إطلاق الصواريخ والمسيرات بشكل شبه يومي على أهداف في الكيان الإسرائيلي ردًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.