بسبب الحرب.. بريطانيا تمنع حضور "إسرائيل" في معرض أسلحة

قررت الحكومة البريطانية منع مشاركة "إسرائيل" في معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية، بسبب استمرار الحرب على غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية لها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع بوليتيكو الإلكتروني، إن لندن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بحظر إرسال وفد رسمي من وزارة الحرب الإسرائيلية إلى معرض الأسلحة DSEI، الذي من المتوقع أن يقام في لندن في سبتمبر/أيلول.

واتُّخذ القرار في ظل استمرار الحرب في غزة، لكن مع ذلك، أُفيد بأنه سيُسمح لشركات إسرائيلية خاصة بالمشاركة وعرض منتجاتها في المعرض، ومن المتوقع أن يجذب حضورها احتجاجات واسعة النطاق.

وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية ممثلة تمثيلا بارزا في معرض "DSEI" سابقا، وهو معرض ضخم للأسلحة يقام في لندن كل عامين.

وقال مسؤول بريطاني إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ، ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض DSEI.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

وهاجمت وزارة الحرب الإسرائيلية القرار بشدة، وقالت إن "هذه خطوة مسيئة ومخزية، اتُخذت عمدًا ضد ممثلي إسرائيل".

وزعمت أن القرار يأتي "في وقت تخوض فيه دولة إسرائيل حربًا على عدة جبهات في آن واحد ضد عناصر إسلامية متطرفة، تهدد أيضًا الدول الغربية وخطوط الملاحة الدولية".

وقالت الوزارة في بيان لها، "إن بريطانيا تختار خطوة تخدم المتطرفين، وتشرعن الإرهاب، وتستند إلى اعتبارات سياسية تتجاوز الإطار المهني والمتعارف عليه لمعارض الأمن حول العالم".

ويأتي القرار الحالي بعد حادثة مماثلة وقعت في يونيو/حزيران الماضي في معرض باريس الجوي، حيث تلقت الشركات الإسرائيلية تعليمات بإزالة الأسلحة من المعرض.

وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، صعّدت لندن تدريجيًا ضغطها على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار.

وشملت الخطوات المتخذة وقف المفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية جديدة، وإصدار إنذار نهائي بالاعتراف بدولة فلسطينية، إذا واصلت "إسرائيل" عملياتها العسكرية في غزة.