الأغذية العالمي: المساعدات التي تصل غزة غير كافية لمنع الجوع

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي مكين، إن المساعدات الغذائية التي تصل إلى قطاع غزة، لا تزال غير كافية لمنع انتشار الجوع.

وأضافت مكين في تصريح صحفي، أن "كميات إضافية من الغذاء تدخل، نسير في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكفي للقيام بما يتعين علينا فعله لضمان ألا يعاني السكان من سوء التغذية والتضور جوعًا".

وأشارت إلى أن البرنامج قادر الآن على توصيل حوالي 100 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من 600 شاحنة كانت تدخل إلى القطاع يوميًا خلال وقف إطلاق النار قبل منتصف آذار/ مارس الماضي.

وقالت مكين، التي زارت دير البلح وخان يونس هذا الأسبوع: إن "ما شهدناه هو خراب تام. بتعبير مبسط مناطق سويت بالأرض.. ورأينا سكانًا يعانون من جوع وسوء تغذية لدرجة بالغة الخطورة".

وأضافت "نحتاج للتمكن من الوصول إلى العمق في قطاع غزة لنتأكد من أنهم يحصلون باستمرار على ما يحتاجونه".

وتابعت أن "التحسن الطفيف الذي تحقق في دخول الأغذية والإمدادات التي تتاح تجاريًا إلى قطاع غزة ساهم في تراجع الأسعار، لكنها قالت إن أغلب السكان لا يستطيعون تحمل تكلفته".

والجمعة الماضية، قال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في تقرير أصدره، إن نحو 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان القطاع، يواجهون حاليًا ظروف المجاعة في مدينة غزة والمناطق المحيطة بها

وحذر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن المجاعة قد تنتشر إلى دير البلح في وسط القطاع وخان يونس في جنوبه بنهاية سبتمبر/ أيلول.

ووصفت مكين تقرير التصنيف المرحلي بأنه المعيار الذهبي لقياس انعدام الأمن الغذائي، داعية إلى تكثيف دخول المساعدات للقطاع.