حماس تنتقد اعتماد سفير "إسرائيلي" جديد في البحرين

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتماد البحرين سفيرًا إسرائيليًّا جديدًا لديها، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وتهديد "إسرائيل" الأمن القومي العربي.

وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم، إنه "في الوقت الذي تطرد بعض الدول حول العالم سفير كيان الاحتلال؛ بسبب ما يرتكبه من إبادة جماعية وتطهير عرقي، نجد أن دولاً عربية ‘شقيقة’ (كما حصل في البحرين) تستقبل سفراء جدد للكيان، وبحفاوة، وتعتمد أوراقهم وكأن المشهد طبيعي".

واعتبر نعيم، في تصريحات صحفية، أن هذا السلوك يتنافى مع مقررات قمة منظمة التعاون الإسلامي الأخيرة، والتي دعت إلى العمل الجماعي "لتعليق عضوية الكيان في الأمم المتحدة"، إن لم يكن من أجل غزة وفلسطين، فعلى الأقل رفضاً لتهديدات الاحتلال المعلنة والصريحة، للأمن القومي العربي المشترك.

وأعلنت البحرين، تسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيلي جديد، بعد مغادرة السفير السابق عقب نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين 2023.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، (بنا) بأن "وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، تسلم بمقر الوزارة الأربعاء نسخة من أوراق اعتماد سفير إسرائيل المعين لدى المملكة شموئيل ريفيل".

ويعد ريفيل، ثاني سفير لإسرائيل في البحرين منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين في 2020.

ولم توضح البحرين موقف سفيرها في "إسرائيل" خالد الجلاهمة، الذي سبق أن أعلنت عودته بعد نحو شهر من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت البحرين أبرمت اتفاق تطبيع مع "إسرائيل"، في سبتمبر/ أيلول 2020، وعينت خالد الجلاهمة أول سفير لها في تل أبيب، في أغسطس/ آب 2021، فيما عينت "إسرائيل" إيتان نائيه، سفيرا لها بالمنامة، في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن مجلس النواب البحريني في بيان عبر موقعه الإلكتروني "أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر البحرين، وقررت المملكة عودة السفير البحريني من "إسرائيل" إلى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل".