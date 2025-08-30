مصادر عبرية: فقدان 4 جنود ومقتل آخرين في حي الزيتون بمدينة غزة

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، ليلة السبت، أن 3 أحداث أمنية على الأقل وقعت في غزة أخطرها في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وقالت المصادر إن عدداً من الجنود قتلوا وأصيب آخرون في الأحداث الأمنية، بينما قالت مصادر أخرى إنه تم فقدان الاتصال مع 4 جنود في حي الزيتون خلال معركة دارت في المكان.

وفي التفاصيل؛ تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية لكمين في حي الزيتون قريباً من الساعة 11 هذه الليلة، حيث قتل جندي في الهجوم وأصيب آخرون، بينما تعرضت قوات الإنقاذ لاستهداف مباشر ما أدى لمقتل عدد آخر من الجنود وإصابة 9 على الأقل بجروح بالإضافة لفقدان الاتصال مع 4 جنود.

ونقلت المصادر العبرية أن عمليات إجلاء الجنود تمت تحت النار وتم استدعاء طائرات مروحية وطائرات حربية إلى المكان.

ولم يؤكد أي مصدر رسمي إسرائيلي الأنباء حول فقدان الجنود حتى كتابة الخبر.